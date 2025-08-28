Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Chiusura forum PhicaNave russa UcrainaInfluenza AustraliaPensioni settembre 2025Sorteggio Champions
Acquista il giornale
Ultima oraClooney assente alla conferenza stampa al Lido, 'ha la sinusite'
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Clooney assente alla conferenza stampa al Lido, 'ha la sinusite'

Clooney assente alla conferenza stampa al Lido, 'ha la sinusite'

Protagonista di Jay Kelly di Baumbach atteso sul red carpet

Protagonista di Jay Kelly di Baumbach atteso sul red carpet

Protagonista di Jay Kelly di Baumbach atteso sul red carpet

George Clooney, superstar oggi al Lido, dà forfait. A Venezia dall'altro ieri per presentare il film di Noah Baumbach 'Jay Kelly', in concorso alla Mostra del Cinema, non si è presentato alla conferenza stampa del film. La moderatrice dell'incontro ha detto: "Come forse sapete George Clooney purtroppo non c'è, ha una forte sinusite. È molto dispiaciuto e spera comunque di poter partecipare al tappeto rosso dopo le 21". Baumbach ci ha scherzato su: "Anche i grandi divi si ammalano".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata