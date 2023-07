Clima: vertice Usa-Cina a Pechino, Kerry incontra Wang

L'inviato statunitense per il clima John Kerry ha incontrato oggi a Pechino il massimo diplomatico del Partito comunista cinese Wang Yi, con i due paesi maggior inquinatori al mondo che riprendono il dialogo sul cambiamento climatico. Arrivato domenica nella capitale cinese, Kerry è stato ricevuto da Wang al Palazzo del Popolo. I due si sono stretti la mano e scambiati qualche parola prima di iniziare l'incontro. Kerry ieri ha parlato per quattro ore con il suo omologo cinese Xie Zhenhua, secondo la televisione di stato Cctv. Washington e Pechino "devono intraprendere azioni urgenti su una serie di fronti, in particolare sulle sfide dell'inquinamento da carbone e metano", ha twittato in seguito l'inviato Usa. "La crisi climatica richiede che le due maggiori economie del mondo lavorino insieme per limitare il riscaldamento globale", ha aggiunto. "Il cambiamento climatico è una sfida comune a tutta l'umanità", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. La Cina "farà scambi con gli Stati Uniti su questioni relative al cambiamento climatico e lavorerà con loro per affrontare le sfide e migliorare il benessere delle generazioni attuali e future", ha affermato. Il dialogo sul clima era stato interrotto quasi un anno fa: la Cina lo ha sospeso per protestare contro il viaggio a Taiwan di Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.