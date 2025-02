Clean Industrial Deal: Ursula von der Leyen punta a semplificare senza cambiare gli obiettivi climatici

L'obiettivo del Clean Industrial Deal è "semplificare senza cambiare gli obiettivi climatici". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando all'Industry Summit di Anversa. "La domanda di prodotti puliti è rallentata e alcuni investimenti si sono spostati in altre regioni. Dobbiamo invertire la tendenza. Questo è l'obiettivo centrale del Clean Industrial Deal. Vogliamo tagliare i legami burocratici che vi trattengono. Affinché l'Europa possa essere non solo un continente di innovazione industriale, ma anche un continente di produzione industriale", ha sottolioneato.