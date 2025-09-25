Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

La mediazione su Flotilla
25 set 2025
Claudia Cardinale,funerali martedì in chiesa parigina Saint-Roch

Il giorno dopo omaggio religioso a Nemours, sua ultima dimora

La cerimonia funebre religiosa di Claudia Cardinale sarà celebrata martedì 30 settembre, alle 14:30, nella chiesa parigina di Saint-Roch, a rue Saint-Honoré, nel primo arrondissement. Lo hanno annunciato i familiari. "Un ultimo omaggio religioso sarà reso a Nemours, sua ultima dimora - aggiunge la famiglia - mercoledì 1 ottobre, alle ore 15:00, nella chiesa di Saint-Jean-Baptiste". "Per Claudia Cardinale - ricordano i familiari - l'arte era un mezzo per cambiare il mondo. Per questo ha creato la Fondazione Claudia Cardinale". Per questo, chiunque "desideri renderle omaggio può contribuire al suo impegno con una donazione alla Fondazione Claudia Cardinale (https://fondazione.cc/fr/).

