Cityoval Milano: Il Palazzo delle Scintille diventa la più grande location eventi

L'ex Padiglione 3 della Fiera di Milano, noto come il Palazzo delle Scintille, diventerà Cityoval, la più grande location per eventi di Milano con i suoi 4000 metri quadrati. Lo ha annunciato oggi Aldo Mazzocco, Ad di Generali Real Estate spa e presidente di CityLife spa.

L'enorme spazio inaugurato nell'aprile del 1923 è stato comprato all'asta dal comune di Milano e negli anni del covid è stato il più grande hub vaccinale italiano. Il progetto prevede la riqualificazione della struttura per renderla fruibile come il più grande spazio eventi di Milano city, con 8.200 mq di superficie coperta.

La grande arena ovale al piano terra verrà completamente riqualificata per ospitare eventi culturali, artistici e sportivi, mentre il primo piano - con ingressi dedicati - sarà destinato alla ristorazione. Il completamento dell'arena centrale è previsto entro fine 2025, con l'inaugurazione all'inizio del 2026. I lavori di riqualificazione del primo piano proseguiranno fino a metà 2026.

CityOval Milano sarà gestito da CityLife in collaborazione con il Comune di Milano, con il quale verrà stipulata un'apposita convenzione. "Finalmente ci siamo: dopo cinque anni dall'acquisto - ha detto Aldo Mazzocco - il motore per gli eventi di CityLife è prossimo alla ripartenza. Sarà il contenitore ideale per dare a Milano una struttura permanente e sostenibile in grado di competere con le grandi arene europee."

"È un progetto - ha sottolineato Simone Bemporad, Group Chief Communications & Public Affairs Officer di Generali - per tutte le persone che vivono a Milano e che verranno a Milano. Questo Palazzo, che ha tanta storia e che adesso avrà anche un grande futuro, può diventare un simbolo. Diventerà un luogo di aggregazione, ospitando eventi di diverso genere che coinvolgeranno diverse categorie di pubblico. Abbiamo inoltre selezionato una società che si occuperà per alcuni mesi all'anno di portare anche a Milano grandi mostre immersive, che legano la tecnologia, all'arte ed all'emozione".