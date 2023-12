City in mini crisi dopo 3-3 casalingo col Tottenham Il Manchester City non riesce a vincere da 3 partite consecutive in Premier League, riportandosi al 3° posto in classifica. L'Arsenal e il Liverpool sono rispettivamente primo e secondo, mentre l'Aston Villa è quarto. Gli Spurs hanno riportato un punto prezioso dall'Etihad con un gol all'ultimo minuto.