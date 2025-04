Cisl celebra 75 anni con un appello per un nuovo Patto per il futuro

"La via maestra passa oggi più che mai da un grande patto per il futuro. Da un nuovo accordo che impegni istituzioni, forze politiche, parti sociali su obiettivi condivisi". Lo afferma la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, all'evento per i 75 anni dalla nascita della Cisl, "La Forza del lavoro, il valore della persona".

"Il primo mattone di questo Patto" - aggiunge - deve essere "un nuovo Protocollo sul Lavoro, un'intesa tra responsabili su alcuni pilastri fondamentali. Primo comandamento: la sicurezza".