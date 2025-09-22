Venerdì 19 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni GazaStato di PalestinaMaltempoSentenza Ciro GrilloPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraCiro Grillo e i 3 suoi amici condannati per stupro di gruppo
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ciro Grillo e i 3 suoi amici condannati per stupro di gruppo

Ciro Grillo e i 3 suoi amici condannati per stupro di gruppo

8 anni a Grillo jr, Laura e Capitta; 6 anni e 6 mesi a Corsiglia

8 anni a Grillo jr, Laura e Capitta; 6 anni e 6 mesi a Corsiglia

8 anni a Grillo jr, Laura e Capitta; 6 anni e 6 mesi a Corsiglia

Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo norvegese all'epoca 19enne.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia