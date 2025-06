Ciro Gillo, 'io innocente, mai approfittato di qualcuno'

"Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa". Lo ha detto in aula, a porte chiuse, Ciro Grillo, in apertura dell'udienza nel tribunale di Tempio Pausania che lo vede imputato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria (presenti anche loro in aula) e Francesco Corsiglia, nel processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese. Pochi minuti di dichiarazioni per ribadire la sua innocenza e quella dei suoi amici. "Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo. Sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci", ha concluso Ciro Grillo.