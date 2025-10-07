Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
Ultima oraCirielli, dubbi di Forza Italia mi hanno sorpreso
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Cirielli, dubbi di Forza Italia mi hanno sorpreso

Cirielli, dubbi di Forza Italia mi hanno sorpreso

Da Tajani parole lusinghiere per me,mi aspetto fine controversia

Da Tajani parole lusinghiere per me,mi aspetto fine controversia

Da Tajani parole lusinghiere per me,mi aspetto fine controversia

"Chiaramente mi aspetto che rapidamente a livello nazionale si ricomponga qualunque controversia. Non credo che ce ne siano, perché mi risulta che alla prima riunione venerdì scorso anche il ministro Tajani, come tante volte, ha espresso parole lusinghiere nei miei confronti". Lo ha detto il viceministro e probabile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli.

"I dubbi di Forza Italia sinceramente un po' mi hanno sorpreso - ha aggiunto a Napoli - credo che siano questioni non importantissime che sicuramente si risolveranno a livello romano".

"Io voglio essere il candidato della coalizione, non ho mai chiesto questa candidatura, lo faccio con orgoglio per la mia terra, ma anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa possibilità alla Campania", ha sottolineato.

"Ovviamente ringrazio - ha concluso Cirielli - per la fiducia che mi ha dato la presidente Meloni, sta facendo tanto per il Sud e per l'Italia e mi lusinga ulteriormente anche che lei abbia voluto dare il suo imprimatur all'avvio di questa campagna elettorale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata