Aprire le porte all'innovazione

Ultima ora
Ciriani, su dettagli di Salvini e Tajani troveremo una soluzione

'I saldi di bilancio non possono essere toccati'

"Sono dinamiche che abbiamo sempre visto alla vigilia delle leggi finanziarie, quindi non c'è nulla che mi preoccupi e mi sconvolga più di tanto. È sempre stato così. E poi il Parlamento serve a questo: a risolvere e appianare i problemi che nascono dopo che la Finanziaria è passata in Consiglio dei ministri. È chiaro che i saldi di bilancio non possono essere toccati, che la manovra ha una sua impostazione molto seria che deve essere salvaguardata, ma poi sugli aspetti di dettaglio come quelli sollevati da Salvini e da Tajani sicuramente troveremo la soluzione, come sempre è avvenuto". Lo ha ribadito il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo a una domanda dei cronisti sulle fibrillazioni nella maggioranza in vista dell'approvazione della manovra, a margine dell'evento Industria Europa a Trieste.

