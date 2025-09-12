Giovedì 11 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer Charlie KirkTyler RobinsonDroni PoloniaIsraele GazaAudizioni X Factor
Acquista il giornale
Ultima oraCiriani, in Italia frasi e clima da Br, scoperto l'odio Dem
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ciriani, in Italia frasi e clima da Br, scoperto l'odio Dem

Ciriani, in Italia frasi e clima da Br, scoperto l'odio Dem

'E' così solo perché il governo funziona'

'E' così solo perché il governo funziona'

'E' così solo perché il governo funziona'

Ieri al Senato abbiamo assistito a pagine vergognose con il M5S che ha rivolto accuse false e violente al ministro degli Esteri. Nei giorni scorsi, un partitino come Italia viva ha attaccato la presidente del Consiglio nella vita intima di madre. Poi negli Usa viene ucciso un ragazzo di 31 anni un influencer conservatore e qualche intellettuale in tv dice che in fondo se l'è meritata. Sono gli stessi ragionamenti che si sentivano ai tempi di Sergio Ramelli e delle Brigate rosse o frasi come 'Sono compagni che sbagliano'. Questo è il clima che si sta creando in questo Paese. Ed è così solo perché il governo funziona". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, alla manifestazione "Spazio Sud" organizzata da Fratelli d'Italia a Capaccio-Paestum (Salerno).

E ha concluso: "Abbiamo scoperto l'odio democratico, dei civili democratici che dicono 'dobbiamo restare umani' e poi non dicono una parola di umana commiserazione verso un uomo che aveva il torto di non pensarla come loro".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Fratelli d'ItaliaSenato