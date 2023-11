Cinque giorni di scorte alimentari in Gaza grazie a WFP

Le scorte attuali di beni alimentari essenziali a Gaza sono sufficienti per circa altri cinque giorni. Lo sostiene il Programma alimentare mondiale (World food programme), l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Secondo Cindy McCain, direttrice esecutiva del Wfp, la situazione per la popolazione di Gaza è "catastrofica" poiché nella zona di guerra non viene inviato abbastanza cibo.