Cinema, estate record a un soffio da 90 milioni di incassi

Una serie di grandi uscite di film americani oltre a Cinema Revolution, l'iniziativa promossa dal MiC sui film italiani ed europei a 3.50 euro. Ancora pochi giorni e l'estate 2024 sarà certificata come la migliore di sempre al cinema: intanto parlano i numeri degli incassi giunti al 18 agosto a 89.792.962 euro. Già l'estate scorsa era stata da record: 13 milioni di presenze, 90 milioni di euro di incasso dall'11 giugno al 27 agosto 2023 e anche quasi uguagliati gli incassi da gennaio ad aprile con quelli da maggio ad agosto. Ma il 2024 estivo promette ancora meglio per l'esercizio, in assenza però c'è da dire del cinema italiano con poche eccezioni (tra cui Un mondo a parte di Riccardo Milani). Del resto la stagione più calda è partita col botto. Il 19 giugno è tornato in sala Inside Out 2, il sequel del grande successo del 2015, Oscar al miglior film d'animazione, un Golden Globe e un Bafta nella stessa categoria. La storia di Riley - ormai adolescente e alle prese con le nuovissime emozioni Ennui, Imbarazzo, Invidia, Nostalgia e Ansia - ha rastrellato senza continuità di sosta presenze e incassi per 9 settimane arrivando questo week end a risalire incredibilmente del 37% e a toccare 45.640.536 euro, non troppo distanti ormai dai mitici 46.2 milioni di Tolo Tolo (al quinto posto tra i maggiori incassi italiani di sempre). Il 27 giugno è stata la volta di A Quiet Place - Giorno 1 diretto da Michael Sarnoski, prequel/spin-off di Un posto tranquillo (2018) di John Krasinski, che in 8 settimane ha guadagnato 1.199.666. Nel cast Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou. Dai produttori delle saghe di Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones, il 17 luglio è sbarcato in sala Twisters nuova versione del celebre film catastrofico del 1996, ambientata ai giorni nostri. L'incasso in poco più di un mese è stato di 1.451.683. Uscito il 24 luglio di Ferragosto è invece Deadpool & Wolverine, 34/o film del Marvel Cinematic Universe, nonché sequel di Deadpool 2, che ha guadagnato in questo week end 886mila euro per un complessivo a un passo dai 16 milioni in un mese. Il protagonista di questo week end è stato invece Alien: Romulus, diretto da Fede Álvarez e uscito in sala il giorno prima di Ferragosto. Il settimo capitolo del franchise di Alien con Cailee Spaeny, protagonista della pellicola Priscilla, l'attrice e cantante Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn e Aileen Wu, ha infatti ottenuto il primo posto con quasi 903mila euro e una media di 3.283 in 275 sale con un complessivo di 1 milione 196mila in 5 giorni. Nel confronto con altre pellicole della saga si avvicina a Alien: Covenant, che nel 2017 aveva aperto con 1 milione 155mila in quattro giorni ma uscì a maggio e più basso di Prometheus, che nel 2012 aveva guadagnato oltre 2 milioni in 3 giorni. Ma quest'estate ci sono stati - con incassi più contenuti - anche i debutti di Horizon: An American Saga di e con Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington che a Cannes ha strappato 7 minuti di applausi ed è diviso in due capitoli (usciti il 4 luglio e il 15 agosto) e Fly me to the Moon: Le due facce della luna (uscito l'11 luglio) con Scarlett Johansson, Channing Tatum. Ora non rimane che attendere gli ultimissimi assi di un'estate bollente: innanzitutto il 21 agosto sbarca in sala e promette di fare assai bene il quarto capitolo della saga Cattivissimo Me, diretto da Chris Renaud con il tremendo Maxime Le Mal che evade di prigione insieme alla sua partner Valentina e giura vendetta su Gru che è costretto a scappare con la sua famiglia e a nascondersi. Il giorno dopo arriva Blink Twice, thriller psicologico che segna il debutto alla regia per Zoë Kravitz, già attrice e cantante figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz. Nel cast Channing Tatum, Christian Slater, Naomi Ackie e Geena Davis.