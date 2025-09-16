Cinema, Borghi interpreterà Bonatti in 'Bianco' di Vicari

Sarà Alessandro Borghi ad interpretare Walter Bonatti nel film 'Bianco' di Daniele Vicari, film dedicato alla tragedia del Pilone centrale del Freney del 1961 che provocò quattro morti nel tentativo di scalare per la prima volta una delle pareti più estreme del Monte Bianco. Nel cast anche Pierre Deladonchamps, Finnegan Oldfield, Marlon Joubert, Quentin Faure, Alessio Del Mastro e Jonas Bloquet. Le riprese sono iniziate oggi a Courmayeur e nei prossimi giorni si sposteranno in quota sul Monte Bianco per seguire il percorso realmente seguito da Bonatti nella tragica spedizione: dal Flambeaux alla Fourche fino al Peuterey e ai piedi del pilone centrale del Frêney, immensa parete di roccia a strapiombo alta 800 metri. Bianco è una coproduzione Italia, Francia, Belgio, è prodotto da Mattia Guerra, Laurent Fumeron, Joseph Rouschop, Eva Curia ed è una produzione Be Water Film con Rai Cinema, The Project Film Club, Tarantula con il contributo del Mic-Dgca Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con il sostegno di Idm Film & Music Commission Südtirol e di Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste, in collaborazione con Moncler, con il sostegno di Bcc Valdostana, con il patrocinio del Club alpino italiano e dei Comuni di Courmayeur e di Chamonix e con Skyway Monte Bianco come partner location. Il film è tratto da Frêney 1961 - La tempesta sul Monte Bianco di Marco Albino Ferrari.