Cineasti europei a Cannes: "Difendiamo la cultura del cinema europeo"

''Noi, cineasti, registi e sceneggiatori europei, lavoriamo in un contesto particolare. I nostri film riflettono le culture europee in tutta la loro diversità e specificità. Le nostre immagini, le nostre lingue e i nostri racconti sono la nostra ricchezza. La nostra storia, passata e presente, è il terreno fertile delle nostre opere. Oggi, chiediamo una "Europa della Cultura"! Perché questa cultura è in pericolo. Il cinema e l'audiovisivo sono in pericolo''. É questo il grido d'allarme lanciato a Cannes e firmato dalle associazioni di cineasti europei - tra cui l'italiana 100 autori - registi e sceneggiatori, in un documento comune.

''Il cinema è un'arte. In quanto tale, ha una responsabilità: quella di proporre al contempo un punto di vista, un pensiero e uno spettacolo. In Europa, fin dalla sua invenzione da parte dei Fratelli Lumière, il cinema ha avuto una missione culturale, parte integrante del nostro ricco patrimonio. Per sostenere questo attore culturale, abbiamo costruito un'industria. Ora è forte e dinamica. È in questo senso consideriamo che il cinema sia un'arte che un'industria. Il cinema europeo si è sviluppato e ha prosperato nel corso dei decenni. Di fronte all'egemonia economica hollywoodiana, i cineasti, registi e sceneggiatori europei hanno proposto, con molti meno mezzi economici, un'incredibile varietà di punti di vista e una vibrante libertà di espressione. Oggi, in un contesto di guerra economica con gli Stati Uniti - con Donald Trump che ha personalmente auspicato l'indebolimento della legislazione europea per rafforzare gli attori digitali americani - la Commissione Europea tende a trascurare la dimensione culturale del cinema, rischiando così di ridurre la politica in questo settore a una semplice regolazione di mercato, ignorando la sua specificità culturale e artistica. Considerare le opere cinematografiche e audiovisive come pure merci - continuano i cineasti -, soggette esclusivamente alle leggi del mercato, favorirebbe automaticamente le produzioni americane. Questo sarebbe disastroso, sia per la nostra professione, sia per la diversità dei film offerti al pubblico in Europa e nel resto del mondo, così come per la pluralità dei racconti e dei punti di vista, necessari alla vita democratica e alla realizzazione degli individui. Chiediamo che la legislazione e i dispositivi di sostegno dell'Unione Europea continuino a riconoscere e inquadrare il cinema e l'audiovisivo come settori culturali - anche nella loro dimensione commerciale - mantenendo il principio dell'Eccezione Culturale. In Europa, ogni film è un prototipo, una proposta unica che non risponde necessariamente alla domanda del mercato. Questo non ha mai impedito grandi successi commerciali. È così che concepiamo la Settima Arte. Come un'arte - un rischio, una proposta ogni volta rinnovata. E come un'industria - che dà lavoro a migliaia di europei. Questi principi ci hanno resi molto competitivi: il cinema europeo è il terzo al mondo e il primo per quanto riguarda la coproduzione di opere di cineasti, registi e sceneggiatori degli altri continenti. La guerra economica condotta dagli USA è anche una guerra culturale! Noi, cineasti, registi e sceneggiatori europei, dichiariamo di essere mobilitati, pronti a difendere senza cedimenti la specificità culturale del cinema e dell'audiovisivo. Nel contesto attuale, comprendiamo che l'Unione europea possa intensificare la sua azione per combattere la disinformazione e promuovere il pluralismo dei media. Ma non accettiamo che questa dinamica venga utilizzata come leva per estendere i suoi poteri normativi alle industrie cinematografiche e audiovisive in quanto settori culturali. Già disciplinati da strumenti europei, questi settori non dovrebbero diventare merce di scambio nei negoziati commerciali. Fanno parte a pieno titolo dell'eccezione culturale europea, che è nostra responsabilità collettiva preservare. La cultura europea non è negoziabile! Il ruolo dell'Unione Europea è difendere i nostri valori, le nostre identità, le nostre ricchezze, le nostre lingue, la nostra libertà di pensiero, le nostre espressioni attraverso la nostra arte. Quindi, rispettare la bella diversità dei nostri 450 milioni di cittadini. Noi, cineasti, registi e sceneggiatori di tutti i Paesi d'Europa, chiediamo di rifondare un'Europa della Cultura!''