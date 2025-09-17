Cina vieta ad aziende tech acquisto di chip per IA di Nvidia

La Cina vieta alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia. Lo riporta il Financial Times, secondo cui la Cyberspace Administration cinese ha detto alle aziende, anche a ByteDance e Alibaba, di fermare i test e gli ordini del chip RTX Pro 6000D, messo a punto da Nvidia per il mercato cinese. La decisione punta a rafforzare l'indipendenza dagli Stati Uniti sui semiconduttori.

L'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang si è detto "deluso". Da Londra, dove si trova in occasione della visita di stato di Donald Trump e della First lady in Gran Bretagna, Huang ha descritto le attività di Nvidia in Cina come sulle "montagne russe". Il titolo del colosso dei semiconduttori perde il 2,74% a Wall Street.