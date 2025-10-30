Cina, 'Usa rispettino la moratoria globale sui test nucleari'

Pechino ha esortato gli Usa a "rispettare scrupolosamente" la moratoria globale sui test nucleari, dopo che Donald Trump ha dichiarato che gli Usa avrebbero ripreso i test "immediatamente", senza fornire ulteriori dettagli. "La Cina spera che gli Usa rispettino seriamente gli obblighi del trattato sulla messa al bando totale dei test nucleari e il loro impegno a vietare i test nucleari, e intraprendano azioni concrete per salvaguardare il sistema globale di disarmo nucleare e non proliferazione e salvaguardare l'equilibrio strategico e la stabilità globali", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.