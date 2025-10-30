Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Contratto colf e badantiSinner ParigiBonus mamme 2025Spalletti Juve
Acquista il giornale
Ultima oraCina, 'Usa rispettino la moratoria globale sui test nucleari'
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Cina, 'Usa rispettino la moratoria globale sui test nucleari'

Cina, 'Usa rispettino la moratoria globale sui test nucleari'

Dopo dichiarazione di Trump che li avrebbe ripresi subito

Dopo dichiarazione di Trump che li avrebbe ripresi subito

Dopo dichiarazione di Trump che li avrebbe ripresi subito

Pechino ha esortato gli Usa a "rispettare scrupolosamente" la moratoria globale sui test nucleari, dopo che Donald Trump ha dichiarato che gli Usa avrebbero ripreso i test "immediatamente", senza fornire ulteriori dettagli. "La Cina spera che gli Usa rispettino seriamente gli obblighi del trattato sulla messa al bando totale dei test nucleari e il loro impegno a vietare i test nucleari, e intraprendano azioni concrete per salvaguardare il sistema globale di disarmo nucleare e non proliferazione e salvaguardare l'equilibrio strategico e la stabilità globali", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata