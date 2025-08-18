Lunedì 18 Agosto 2025

Gabriele Canè
18 ago 2025
Cina, 'su Ucraina serve accordo equo al più presto'

La Cina ha invitato oggi "tutte le parti" coinvolte nei colloqui di pace a Washington, volti a porre fine alla guerra della Russia in Ucraina, a raggiungere un accordo "il prima possibile".

"Ci auguriamo che tutte le parti e gli stakeholder partecipino tempestivamente ai colloqui di pace e raggiungano al più presto un accordo di pace equo, duraturo, vincolante e accettabile per tutte le parti", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante una conferenza stampa. (ANSA-AFP).

