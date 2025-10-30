Il ministero del Commercio cinese ha affermato che Pechino sospenderà per un anno l'attuazione dei suoi ultimi controlli sulle esportazioni di terre rare, nonché delle speciali tasse portuali destinate alle navi statunitensi, in seguito all'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader cinese, Xi Jinping. Anche gli Usa, riporta la Cnn, sospenderanno per un anno le speciali tasse portuali imposte alle navi cinesi che attraccano nei porti americani.
Cina, 'stop a controlli su export terre rare e a tasse portuali'