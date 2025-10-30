Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Contratto colf e badantiSinner ParigiBonus mamme 2025Spalletti Juve
Acquista il giornale
Ultima oraCina, 'stop a controlli su export terre rare e a tasse portuali'
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Cina, 'stop a controlli su export terre rare e a tasse portuali'

Cina, 'stop a controlli su export terre rare e a tasse portuali'

Cnn cita il governo di Pechino dopo l'incontro Trump-Xi

Cnn cita il governo di Pechino dopo l'incontro Trump-Xi

Cnn cita il governo di Pechino dopo l'incontro Trump-Xi

Il ministero del Commercio cinese ha affermato che Pechino sospenderà per un anno l'attuazione dei suoi ultimi controlli sulle esportazioni di terre rare, nonché delle speciali tasse portuali destinate alle navi statunitensi, in seguito all'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader cinese, Xi Jinping. Anche gli Usa, riporta la Cnn, sospenderanno per un anno le speciali tasse portuali imposte alle navi cinesi che attraccano nei porti americani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Xi JinpingDonald Trump