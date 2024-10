Cina, 'sostegno a soluzione politica su penisola coreana'

La Cina ha rinnovato il suo sostegno a un "accordo politico" per risolvere le tensioni nella penisola coreana, dopo che Pyongyang ha chiarito in maniera ufficiale che la sua Costituzione menziona la Corea del Sud come "uno stato "ostile". "Abbiamo sempre creduto che mantenere la pace e la stabilità nella penisola e promuovere un processo di soluzione politica per le questioni in agenda sia l'unica in linea con gli interessi comuni di tutte le parti", ha osservato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano.