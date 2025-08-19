Cina, 'sostegno a ogni sforzo per la pace Russia-Ucraina'

La Cina sostiene "tutti gli sforzi" per la pace tra Russia e Ucraina, all'indomani del vertice di Washington tenuto alla Casa Bianca con l'indicazione di un possibile faccia a faccia tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky da tenere nelle prossime settimane.

"La Cina crede sempre che il dialogo e il negoziato siano l'unica soluzione alla crisi ucraina", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning nel briefing quotidiano, aggiungendo che Pechino "sostiene tutti gli sforzi utili a contribuire alla pace".