Cina, solo autodifesa con il nostro arsenale nucleare

La portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning ha espresso "ferma opposizione" alle ultime stime di Washington, secondo cui l'arsenale atomico cinese si sta sviluppando molto più velocemente di quanto previsto, arrivando a contare 500 testate e probabilmente più di 1.000 entro il 2030. Mao, nonostante non abbia negato esplicitamente i numeri citati, ha affermato che il programma di armamenti nucleari della Cina "persegue con forza una strategia di autodifesa" e che "nessun Paese sarà minacciato dalle armi nucleari della Cina finché non userà o non minaccerà di utilizzare le sue testate contro la Cina". La portavoce ha inoltre sottolineato che la Cina "ha sempre mantenuto le forze nucleari al livello minimo richiesto per la sicurezza nazionale e non ha intenzione di impegnarsi in una corsa agli armamenti nucleari con alcun Paese". Mao ha poi espresso preoccupazione per le mosse degli Stati Uniti, che hanno investito massicciamente nel potenziamento delle proprie forze nucleari e nella politica di deterrenza estesa. "Queste azioni politiche aggravano il rischio di corsa agli armamenti nucleari e di un conflitto nucleare, e non faranno altro che peggiorare il contesto di sicurezza strategica globale", ha avvertito. Secondo le stime del think tank svedese Sipri, gli Stati Uniti possiedono attualmente circa 3.700 testate nucleari, contro le circa 4.500 della Russia, e 410 per la Cina.