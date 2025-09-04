Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio NapoliMacchina di Santa RosaFunicolare LisbonaParata PechinoSinner Musetti
Acquista il giornale
Ultima oraCina, Slovacchia sostiene l'Iniziativa di governance di Xi
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Cina, Slovacchia sostiene l'Iniziativa di governance di Xi

Cina, Slovacchia sostiene l'Iniziativa di governance di Xi

Premier Fico su piano per superare ordine mondiale a guida Usa

Premier Fico su piano per superare ordine mondiale a guida Usa

Premier Fico su piano per superare ordine mondiale a guida Usa

La Slovacchia, un Paese Ue e della Nato, "sostiene i principi fondamentali dell' Iniziativa di governance globale proposta dal presidente Xi Jinping ed è disposta a mantenere una stretta comunicazione e un coordinamento con la Cina per compiere sforzi concreti per riformare e migliorare il sistema di governance globale". Lo riferisce una nota della diplomazia di Pechino sull'incontro del premier slovacco Robert Fico di questa mattina con Xi, presso la Grande sala del popolo, e in merito alla proposta appena lanciata dal leader mandarino che si propone di superare l'ordine mondiale a guida Usa emerso dopo la Seconda guerra mondiale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Xi JinpingNato