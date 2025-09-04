Cina, Slovacchia sostiene l'Iniziativa di governance di Xi

La Slovacchia, un Paese Ue e della Nato, "sostiene i principi fondamentali dell' Iniziativa di governance globale proposta dal presidente Xi Jinping ed è disposta a mantenere una stretta comunicazione e un coordinamento con la Cina per compiere sforzi concreti per riformare e migliorare il sistema di governance globale". Lo riferisce una nota della diplomazia di Pechino sull'incontro del premier slovacco Robert Fico di questa mattina con Xi, presso la Grande sala del popolo, e in merito alla proposta appena lanciata dal leader mandarino che si propone di superare l'ordine mondiale a guida Usa emerso dopo la Seconda guerra mondiale.