Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026 IrpefUcraina RussiaVit Kopriva SinnerVerme mangia carne
Acquista il giornale
Ultima oraCina, 'shock e condanna per raid Idf su ospedale Gaza'
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Cina, 'shock e condanna per raid Idf su ospedale Gaza'

Cina, 'shock e condanna per raid Idf su ospedale Gaza'

'Esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime'

'Esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime'

'Esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime'

La Cina ha dichiarato di essere "scioccata" dall'attacco di Israele contro un ospedale di Gaza, in cui sono morti cinque giornalisti tra le almeno 20 persone uccise, esprimendo "condanna" per l'accaduto.

"Siamo scioccati e condanniamo il fatto che il personale medico e i giornalisti abbiano purtroppo perso ancora una volta la vita nel conflitto", ha commentato sulla vicenda il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun. "Esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime e la nostra solidarietà alle loro famiglie", ha aggiunto Guo nel briefing quotidiano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza