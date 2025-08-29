Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
29 ago 2025
Cina, 'sanzioni europee all'Iran mossa non costruttiva'

'Rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici'

La questione del nucleare iraniano "è a un bivio critico. L'avvio del meccanismo di sanzioni 'snapback' al Consiglio di Sicurezza non sarebbe una mossa costruttiva e potrebbe compromettere il processo politico e diplomatico di risoluzione della vicenda". E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in merito alla presentazione di giovedì di Regno Unito, Francia e Germania (il gruppo E3) della notifica al Consiglio di Sicurezza dell'Onu per l'avvio del meccanismo di sanzioni snapback contro Teheran.

