Giovedì 11 Settembre 2025

Davide Nitrosi
14 set 2025
Cina, sanzioni complicano solo i problemi

Dopo che Trump ha chiesto dazi per chi compra petrolio russo

"La guerra non può risolvere i problemi e le sanzioni non faranno altro che complicarli". Così il ministro degli Esteri cinese Wang Yi intervenendo in una conferenza stampa a Lubiana dopo l'incontro con la vicepremier slovena Tanja Fajon. Lo riporta la agenzia Xinhua. Wang pur non nominandolo è sembrato così respingere la richiesta del presidente Usa Donald Trump per dazi più elevati a Cina e India per i loro acquisti di petrolio dalla Russia. "La Cina non partecipa né pianifica guerre, e ciò che fa è incoraggiare i colloqui di pace e promuovere la risoluzione politica delle questioni più delicate attraverso il dialogo".

GuerraDonald Trump