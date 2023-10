Cina, 'Putin al Forum Bri? Informazioni a tempo debito'

La Cina rilascerà "a tempo debito le informazioni sulla partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al terzo Forum sulla cooperazione internazionale della Belt and Road", in programma a Pechino dal 17 al 18 ottobre prossimi. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, rispondendo nel corso del briefing quotidiano alle domande sulla presenza del leader russo, già annunciata nelle scorse settimane dal Cremlino. Wang, inoltre, ha confermato che al forum Bri "parteciperà il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov", come annunciato martedì da Mosca. Lavrov sarà a Pechino dal 16 al 18 ottobre.