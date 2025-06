Cina preoccupata per l'azione militare di Israele contro l'Iran

La Cina è "profondamente preoccupata" per l'azione militare di Israele contro l'Iran che "ha causato un improvviso aumento delle tensioni in Medio Oriente". Il presidente Xi Jinping, incontrando ad Astana l'omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev, ha espresso "opposizione a qualsiasi atto che violi la sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale di altri Paesi". Il conflitto militare, ha aggiunto Xi nel resoconto della Cctv, "non è una soluzione al problema e l'escalation della situazione regionale non è nell'interesse comune della comunità internazionale. Tutte le parti dovrebbero promuovere la distensione il ;;prima possibile".