Cina, 'nuovi dazi di Trump? Non ci sarà alcun vincitore'

La Cina esprime un giudizio negativo sulla nuova tornata di dazi alle importazioni tra il 25% e il 40% annunciata dal presidente americano Donald Trump contro un primo gruppo di 14 partner commerciali degli Stati Uniti, la cui efficacia è stata però posticipata al primo agosto. "Non ci sarà alcun vincitore dalla guerra dei dazi", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning.

La posizione della Cina sui dazi "rimane coerente e chiara: non ci sono vincitori nelle guerre commerciali o tariffarie e il protezionismo danneggia gli interessi di tutte le parti", ha proseguito Mao. Mentre, in merito a una domanda sullo stato dei colloqui sul corposo dossier commerciale tra Pechino e Washington, la portavoce ha invitato rivolgersi "alle autorità competenti" cinesi.