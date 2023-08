Cina, nubifragio su Pechino: almeno 11 morti e 25 dispersi

E' di almeno 11 morti e 27 dispersi il bilancio delle vittime delle forti piogge che hanno colpito Pechino. Elicotteri militari sono stati dispiegati per consegnare rifornimenti ai passeggeri dei treni bloccati dopo che i temporali hanno messo in ginocchio la capitale. La tempesta Doksuri, un ex super tifone, ha colpito la Cina verso nord da venerdì, entrando dalla provincia meridionale del Fujian dopo aver falcidiato le Filippine. Sabato le forti piogge hanno iniziato a colpire la città e le aree circostanti, con quasi la media delle precipitazioni dell'intero mese di luglio scaricate su Pechino in sole 40 ore. Oggi l'emittente statale Cctv ha aggiornato il bilancio complessivo delle vittime nella capitale cinese riferendo che "le forti piogge hanno ucciso almeno 11 persone, mentre 27 risultano disperse". Un'unità militare di 26 soldati e quattro elicotteri ha lanciato una "missione di salvataggio con lanci aerei" stamani per consegnare centinaia di pacchi alimentari e coperte alle persone bloccate dentro e intorno a una stazione ferroviaria nel distretto di Mentougou.