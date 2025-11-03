Cina nega i test sulle armi nucleari dopo accuse di Trump

La Cina ha negato di aver testato armi nucleari, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il Paese era tra quelli che avevano condotto test sconosciuti al pubblico. "La Cina ha sempre aderito alla strada dello sviluppo pacifico, ha perseguito una politica di non primo utilizzo delle armi nucleari, ha sostenuto una strategia nucleare di autodifesa e ha rispettato il suo impegno a sospendere i test nucleari", ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning. (ANSA-AFP).