Cina, l'indipendenza di Taiwan significa la guerra

L'indipendenza di Taipei significa "la guerra" nello Stretto di Taiwan. E' la posizione della Cina riferita da Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, auspicando che "i compatrioti dell'isola apprezzino la pace e si oppongano all'indipendenza di Taiwan, lavorando coi compatrioti sulla terraferma per promuovere il ritorno delle relazioni sulla via dello sviluppo pacifico". A meno di tre mesi dalle presidenziali taiwanesi sale lo scontro tra Pechino e William Lai, attuale vicepresidente e prossimo candidato del Partito democratico progressista, accusato di sposare la causa indipendentista.