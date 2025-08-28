Martedì 26 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cina, Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre
28 ago 2025
Cina, Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre

La Cina ha annunciato che il leader nordcoreano Kim Jong-un parteciperà alla parata militare di Pechino per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Lo ha riferito l'assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà il 3 settembre. Quasi contestualmente, la Kcna, l'agenzia ufficiale di Pyongyang, ha riferito che Kim sarà presto impegnato in un viaggio in Cina "su invito del presidente Xi Jinping" per partecipare alla grande parata militare su Piazza Tienanmen.

