Cina invita alla calma su lancio satellite di Pyongyang

La Cina ha esortato tutte le parti a rimanere "calme" e a esercitare "moderazione" dopo che la Corea del Nord ha dichiarato di essere riuscita a mettere in orbita il suo primo satellite spia militare, suscitando la durissima condanna di Usa, Corea del Sud e Giappone. "Tutte le parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare la moderazione, guardare direttamente al cuore del problema, aderire alla direzione generale di una soluzione politica e fare di più per contribuire ad allentare le tensioni", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, in merito al lancio effettuato nella notte da Pyongyang.