Cina in deflazione a ottobre, prezzi al consumo a -0,2%

La Cina scivola in deflazione a ottobre. I prezzi al consumo segnano una contrazione annua dello 0,2%, contro il dato invariato di settembre e le stime a -0,1%, mentre quelli alla produzione cedono il 2,6%, in accelerata sul -2,5% del mese precedente e meglio del -2,6% di consenso degli analisti, portando la deflazione a 13 mesi consecutivi. Lo scenario tracciato dai dati dell'Ufficio nazionale di statistica complicano gli sforzi del governo centrale per portare l'economia su assetti più stabili di ripresa, considerando che anche su base congiunturale i prezzi al consumo hanno una contrazione dello 0,1% (era di -0,2% a settembre).