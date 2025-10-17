Giovedì 16 Ottobre 2025

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Cina espelle 9 militari di vertice, anche n.3 forze armate
17 ott 2025
  3. Cina espelle 9 militari di vertice, anche n.3 forze armate

Cina espelle 9 militari di vertice, anche n.3 forze armate

La Cina ha estromesso da ogni funzione ed espulso, avviando indagini, nove militari al vertice delle forze armate, tra cui il numero tre He Weidong, uno dei due vicepresidenti della potente Commissione militare centrale, guidata da presidente Xi Jinping come commander-in-chief. In una nota, Zhang Xiaogang, portavoce del ministero della Difesa, ha affermato che le misure sono state adottate aderendo ai principi di "nessuna zona proibita", "copertura totale" e "tolleranza zero" contro la corruzione "con misure severe e intensificando ulteriormente la campagna anticorruzione dell'esercito", secondo la campagna voluta da Xi.

