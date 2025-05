Cina e Usa: colloqui sul dossier commerciale a Ginevra, un passo cruciale

I colloqui della Cina sul dossier commerciale con gli Usa in corso a Ginevra sono un "importante passo" per una risposta ai problemi tra Pechino e Washington. "Il contatto in Svizzera è un passo importante per promuovere la risoluzione della questione", ha riportato l'agenzia statale Xinhua in un commento, senza fornire ulteriori dettagli sullo stato dei negoziati. I toni, tuttavia, confermano un cambio nella narrativa cinese, anticipato dalle motivazioni dei giorni scorsi che hanno spinto Pechino a ingaggiare un confronto con Washington a dispetto della postura oltranzista "di lotta fino alla fine".