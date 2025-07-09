Cina, 'è l'Ue che dovrebbe riequilibrare la sua mentalità'

L'Ue deve riequilibrare la sua "mentalità", non i suoi rapporti economici con la Cina, in vista del summit del 24 luglio di Pechino. "Si spera che la parte europea si renda conto che ciò che deve essere riequilibrato in questo momento è la sua mentalità, non le relazioni economiche e commerciali bilaterali", ha commentato con durezza la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che Bruxelles cercherà di riequilibrare i rapporti economici con la Cina, chiedendo più accesso al mercato per le aziende europee e di allentare i controlli sull'export di terre rare.