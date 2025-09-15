Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aouani bronzoViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraCina, 'da Usa coercizione su nuovi dazi per greggio russo'
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Cina, 'da Usa coercizione su nuovi dazi per greggio russo'

Cina, 'da Usa coercizione su nuovi dazi per greggio russo'

Pressioni su G7-Nato perché Pechino aiuti fine guerra Mosca-Kiev

Pressioni su G7-Nato perché Pechino aiuti fine guerra Mosca-Kiev

Pressioni su G7-Nato perché Pechino aiuti fine guerra Mosca-Kiev

La normale cooperazione economica ed energetica "della Cina con i Paesi di tutto il mondo, inclusa la Russia, è legittima, legale e irreprensibile". Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, sulle notizie secondo cui gli Usa hanno esortato i Paesi di G7 e Nato a imporre dazi aggiuntivi su Pechino per gli acquisti del greggio russo al fine di fare pressione sulla Cina affinché svolga un ruolo nella risoluzione del conflitto Russia-Ucraina, ha affermato che "la mossa degli Stati Uniti è un tipico atto di prepotenza unilaterale e coercizione economica".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaNato