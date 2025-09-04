Mercoledì 3 Settembre 2025

Raffaele Bonanni
Cina, da Kallas pregiudizi ideologici, incita allo scontro

Aveva detto: 'Cina-Russia-Iran-Corea Nord alleanza autocratica'

La Cina respinge le accuse dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Kaja Kallas, ritenendo le sue dichiarazioni "piene di pregiudizi ideologici", "di una mancanza di conoscenza storica di base" e di "incitamento allo scontro". E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun ai giudizi di Kallas, secondo cui Cina, Russia, Iran e Corea del Nord rappresentano un'"alleanza autocratica" di sfida all'ordine internazionale basato sulle regole, in merito alla presenza dei loro rispettivi leader alla parata militare di mercoledì per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

