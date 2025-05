Cina critica gli Stati Uniti per le dichiarazioni su Taiwan: "Non interferire"

La questione di Taiwan "è una puramente interna della Cina e nessun Paese straniero ha il diritto di interferire". Gli Stati Uniti, ha commentato in una nota un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino sui giudizi espressi a Singapore dal capo del Pentagono Pete Hegseth, "non dovrebbero nemmeno sognarsi di usare la questione di Taiwan come merce di scambio per contenere la Cina, e non dovrebbero giocare col fuoco. La Cina esorta gli Usa a rispettare con fermezza il principio della Unica Cina e i tre comunicati congiunti sino-americani, e a cessare di sostenere le forze per l'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto la nota.

Il capo del Pentagono Pete Hegseth "ha ignorato le richieste di pace e di sviluppo dei Paesi della regione, ha propagandato la mentalità di scontro frontale tipica della Guerra Fredda, ha diffamato e attaccato la Cina e ha esagerato la 'teoria della minaccia cinese', che era piena di provocazioni", ha aggiunto sottolineando che "la Cina è fortemente insoddisfatta e fermamente contraria, e ha presentato proteste formali agli Stati Uniti", ha aggiunto la nota.