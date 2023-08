Cina convoca l'ambasciatore Tokyo per Fukushima

Il vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong ha convocato l'ambasciatore giapponese in Cina "per presentare solenni rappresentazioni" sull'annuncio di Tokyo relativo all'inizo dello scarico nell'oceano "delle acque reflue contaminate" dalla centrale nucleare di Fukushima a partire da giovedì 24 agosto. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri.