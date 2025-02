Cina contro le misure tariffarie USA: dialogo e rispetto reciproco necessari

La Cina si oppone "con fermezza" alle misure tariffarie unilaterali degli Stati Uniti e ricorda che "entrambe le parti dovrebbero risolvere le proprie preoccupazioni con il dialogo e la consultazione, in modo equo e reciprocamente rispettoso". E' quanto ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Li Jian, in merito alle ipotesi secondo cui il presidente americano Donald Trump avrebbe ordinato un'indagine sulla potenziale imposizione di dazi sulle importazioni di rame.

La Cina, ha proseguito Lin nel corso del briefing quotidiano, "continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare con decisione i propri legittimi diritti e interessi", ricordando che "non ci sono vincitori né in una guerra commerciale né in una guerra tariffaria e che gli interessi delle persone di tutti i Paesi saranno danneggiati".