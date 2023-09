Cina contro Dombrovskis, tutelate aziende di tutti i Paesi

La Cina continuerà a dare opportunità alle aziende "di tutti i Paesi" in un contesto di business legale e orientato al mercato. E' la risposta del portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, alle critiche del commissario al Commercio Ue Valdis che questa mattina ha lamentato "la mancanza di condizioni di parità imprenditoriali in Cina". Pechino non rinuncerà "a un ambiente commerciale orientato al mercato, legale e internazionale affinché le aziende di tutto il mondo possano operare legalmente - ha aggiunto Wang -. La Cina non è la fonte dei rischi, ma piuttosto una forza per prevenire e disinnescare i rischi".