Cina, contrari a pressioni richieste da Usa a leader Ue

Pechino ha dichiarato di "opporsi con forza" alle richieste di esercitare pressioni economiche sulla Cina per i suoi rapporti con la Russia e la guerra in Ucraina, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato i Paesi europei a esercitarle. "Ci opponiamo fermamente alla pratica di trascinare costantemente la Cina nella questione (della guerra ucraina) e ci opponiamo fermamente all'imposizione della cosiddetta pressione economica sulla Cina", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun in una conferenza stampa.