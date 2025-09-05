Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Ultima oraCina, contrari a pressioni richieste da Usa a leader Ue
5 set 2025
Cina, contrari a pressioni richieste da Usa a leader Ue

Trump le ha chieste per i rapporti di Pechino con la Russia

Pechino ha dichiarato di "opporsi con forza" alle richieste di esercitare pressioni economiche sulla Cina per i suoi rapporti con la Russia e la guerra in Ucraina, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato i Paesi europei a esercitarle. "Ci opponiamo fermamente alla pratica di trascinare costantemente la Cina nella questione (della guerra ucraina) e ci opponiamo fermamente all'imposizione della cosiddetta pressione economica sulla Cina", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun in una conferenza stampa.

