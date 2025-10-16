Giovedì 16 Ottobre 2025

Cina, 'contrari a controllo governo olandese su Nexperia'

'Viola spirito degli accordi contrattuali e principi di mercato'

Pechino "si oppone con fermezza" alla presa del controllo del governo olandese sul produttore di chip Nexperia, sussidiaria della cinese Wingtech, perché "viola lo spirito degli accordi contrattuali e i principi di mercato". L'operazione, ha detto la portavoce del ministero del Commercio He Yongqian nel briefing settimanale, è un "tentativo da parte olandese di espandere il concetto di sicurezza nazionale e di interferire direttamente negli affari interni delle imprese". La mossa "non solo viola spirito degli accordi contrattuali e principi di mercato, ma colpisce in modo grave l'ambiente imprenditoriale olandese", ha aggiunto He.

© Riproduzione riservata