Cina condanna il discorso del capo della Difesa USA: "Provocazioni e istigazioni"

La Cina condanna il discorso tenuto a Singapore dal capo della Difesa americano Pete Hegseth, definendolo "pieno di provocazioni e istigazioni". Il capo del Pentagono, allo Shangri-La Dialogue, ha detto che il Dragone è pronto a usare la forza diventare forza egemone in Asia, fino a citare un attacco militare a Taiwan che "potrebbe essere imminente". Hegseth, ha commentato sui social media l'ambasciata di Pechino a Singapore, "ha ripetutamente diffamato e attaccato la Cina e ha enfatizzato senza sosta la cosiddetta minaccia cinese. In effetti, gli Usa stessi sono il principale agitatore per la pace e la stabilità regionale".