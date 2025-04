Cina chiede agli Usa di annullare i nuovi dazi: rischio per l'economia globale

Il Ministero del Commercio cinese ha chiesto oggi a Washington di "annullare immediatamente" i nuovi dazi, avvertendo che "mettono a repentaglio lo sviluppo economico globale" e danneggerebbero gli interessi degli Stati Uniti e le catene di fornitura internazionali.

"La Cina esorta gli Usa ad annullare immediatamente le misure tariffarie unilaterali e a risolvere adeguatamente le divergenze con i partner commerciali attraverso un dialogo paritario", ha affermato il dicastero di Pechino aggiungendo che "non c'è un vincitore in una guerra commerciale e non c'è via d'uscita per il protezionismo".

La Cina ha dichiarato di "opporsi fermamente" all'imposizione di nuovi dazi Usa sulle sue esportazioni, promettendo "contromisure per salvaguardare i propri diritti e interessi". Le tariffe americane "non sono conformi alle norme del commercio internazionale e danneggiano gravemente i legittimi diritti e interessi delle parti coinvolte", ha affermato il Ministero del Commercio di Pechino in una nota.