Cina, 'avviata stretta sul contrabbando delle terre rare'

La Cina ha avviato "un'azione sul contrabbando delle terre rare", essenziali per la produzione hi-tech e di cui il Dragone è di gran lunga il maggior produttore a livello mondiale. La portavoce del ministero del Commercio, He Yongqian, ha affermato che "i minerali strategici come antimonio e gallio presentano evidenti applicazioni a duplice uso sia in ambito civile sia militare, e che l'imposizione di controlli sulle esportazioni è in linea con la prassi internazionale". Inoltre, "prevenire con forza le fughe illegali, le autorità cinesi preposte hanno lanciato una campagna speciale contro il contrabbando di minerali strategici".