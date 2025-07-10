Cina, 'avviata stretta sul contrabbando delle terre rare'

Sabato 11 Ottobre 2025

10 lug 2025
'I controlli all'export in linea con la prassi internazionale'

La Cina ha avviato "un'azione sul contrabbando delle terre rare", essenziali per la produzione hi-tech e di cui il Dragone è di gran lunga il maggior produttore a livello mondiale. La portavoce del ministero del Commercio, He Yongqian, ha affermato che "i minerali strategici come antimonio e gallio presentano evidenti applicazioni a duplice uso sia in ambito civile sia militare, e che l'imposizione di controlli sulle esportazioni è in linea con la prassi internazionale". Inoltre, "prevenire con forza le fughe illegali, le autorità cinesi preposte hanno lanciato una campagna speciale contro il contrabbando di minerali strategici".

